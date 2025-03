Avellino: un centrocampista salterà la sfida con il Potenza Lunedì 24 il match contro i lucani al "Partenio-Lombardi"

Luca Palmiero salterà Avellino-Potenza, in programma lunedì 24 (ore 20.30). Il centrocampista dei lupi ha rimediato il decimo giallo in campionato nella gara vinta dai biancoverdi contro il Trapani e, quindi, scatta il turno di squalifica per somma di ammonizioni. Secondo giallo in maglia Avellino per Andrea Cagnano. Nell'elenco dei calciatori in diffida ci sono Cosimo Patierno, Martin Palumbo e Giuseppe Panico.

Ammenda di 700 euro all'Avellino "A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’ingresso delle squadre sul terreno di gioco, un petardo di media entità e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 500,00 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)."