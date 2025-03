Avellino: De Cristofaro con il tutore a bordocampo Non è passato inosservato il particolare alla ripresa degli allenamenti

Ripresa nel pomeriggio di ieri, allenamento in mattinata per l'Avellino e nella prima seduta dopo la vittoria sul Trapani, verso un weekend particolare da turno di riposo forzato, non è passata inosservata la presenza di Antonio De Cristofaro con il tutore alla gamba sinistra a bordocampo con i compagni di squadra. Il centrocampista biancoverde ha seguito la sfida vinta contro i siciliani dall'area riservata ai tesserati in Tribuna Terminio. Prima Dimitrios Sounas a Messina, poi Giuseppe Panico con il Trapani, dal greco e dall'attaccante di Ottaviano sono arrivate le dediche ai gol che hanno ulteriormente chiarito l'indisponibilità fino al termine della stagione per De Cristofaro che, però, resta centrale negli equilibri dello spogliatoio.

Domattina visita al Santuario di Montevergine

Nonostante l'impossibilità di tornare in campo per il rush finale e con la prospettiva dell'intervento al ginocchio sinistro, a causa della lesione del crociato con l'interessamento del menisco (infortunio non ancora certificato dall'US Avellino con una nota ufficiale, ma ormai definito), con diversi mesi di stop, l'ex Picerno resta al fianco dei compagni di squadra: esempio di un gruppo compatto che vuole determinare l'ultimo sprint in chiave promozione. Domattina visita al Santuario di Montevergine prima dell'ultimo allenamento settimanale. Attesa per la sfida a distanza con il Cerignola, impegnato domani alle 15 contro il Crotone allo Scida.