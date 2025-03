Cerignola ko a Crotone (2-1): ora l'Avellino può prendersi la vetta I gol di Vitale e Ricci per la vittoria dei pitagorici: lunedì 24 chance per i lupi

Il Cerignola esce sconfitto dallo stadio Ezio Scida di Crotone con il risultato di 2-1 e lunedì 24 (ore 20.30) l'Avellino avrà l'occasione per prendersi la vetta. Biancoverdi da sosta forzata nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C a causa dell'esclusione del Taranto e il Cerignola va ko in Calabria. I pitagorici firmano il vantaggio al minuto 42 con Vitale per l'1-0 all'intervallo. Nella ripresa Salvemini realizza il pari al 58', ma al 63' è di Ricci il gol vittoria. Gli ofantini chiudono la gara in 10 per il doppio giallo rimediato da Tascone. Nel prossimo weekend sarà il Cerignola a dover osservare un turno di riposo forzato, anche in questo caso per l'esclusione del Taranto, e lunedì 24 l'Avellino affronterà il Potenza al "Partenio-Lombardi". Un pari per l'aggancio in vetta, una vittoria per il sorpasso: questa la prospettiva biancoverde verso la trentatreesima giornata.