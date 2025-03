Avellino: un centrocampo inedito dal primo minuto con il Potenza La prospettiva verso il match di lunedì sera con i lupi dall'obiettivo primato

Ultime ore di riposo, domani sarà ripresa della preparazione per l'Avellino che lunedì sera (ore 20.30) ospiterà il Potenza per la trentatreesima giornata di campionato. Lo sviluppo settimanale sarà lontano da occhi indiscreti. Dopo gli allenamenti a porte aperte successivi al 2-0 sul Trapani, il "Partenio-Lombardi" torna blindato: massima concentrazione e modalità aperta con il ko di Foggia, che ha prodotto cinque vittorie di fila e che si conferma verso l'occasione del sorpasso. Un pari per l'aggancio in vetta con il vantaggio nella differenza reti generale (2-2 negli scontri diretti), una vittoria per il sorpasso ai danni del Cerignola, uscito sconfitto dallo "Scida" di Crotone e da riposo forzato nel prossimo weekend: l'Avellino vivrà la sfida con il Potenza con un centrocampo inedito dal primo minuto. Biancolino punterà su Palumbo in regia. L'ex Juventus Next Gen sostituirà lo squalificato Palmiero. A Foggia, nell'unica gara vissuta da titolare in biancoverde, con Palumbo c'erano Armellino e Sounas. Contro i lucani da mezzala destra ci sarà Rocca con il greco chiamato allo sprint lungo la settimana per la conferma da mezzala sinistra. Sounas ha vissuto una fase di gestione nelle ore successive al match Avellino-Trapani.