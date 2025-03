L'arbitro di Avellino-Potenza: già due precedenti con i lupi in stagione Le designazioni arbitrali per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C

La gara Avellino-Potenza, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C e in programma lunedì (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia con Antonio Reda della sezione di Molfetta quarto ufficiale. Sono due i precedenti per l'Avellino con il fischietto siciliano e sono relativi alla stagione in corso: il 3-0 biancoverde sul Latina del 26 gennaio e il pari a reti bianche tra i lupi e il Cerignola dell'8 settembre scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentratreesima Giornata

Avellino - Potenza: Mucera

Benevento - Picerno: Di Cicco

Catania - Crotone: Lovison

Cavese - Trapani: Restaldo

Giugliano - ACR Messina: Pezzopane

Juventus Next Gen - Foggia: Zago

Monopoli - Casertana: Di Loreto

Sorrento - Latina: Nigro