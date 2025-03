Avellino: l'attesa in città per l'occasione primato Nuovo messaggio della Curva Sud a tutto l'ambiente irpino

Si rinnova l'appello della Curva Sud Avellino a tutto l'ambiente del tifo biancoverde. Dopo quello lanciato verso la trasferta di Messina, nuovo messaggio con diverse locandine nel centro cittadino e si conferma la grande attesa e l'obiettivo della spinta massima sugli spalti del "Partenio-Lombardi" per la gara che vedrà i lupi impegnati lunedì sera (ore 20.30) contro il Potenza. Sarà l'occasione del sorpasso e del primato per la squadra di Biancolino e si prefigura il sold-out nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con gli ultimi biglietti disponibili per la Tribuna Montevergine dopo la chiusura della prevendita per la Tribuna Terminio e la Curva Sud. L'Avellino vivrà la sfida contro i lucani con un centrocampo inedito dal primo minuto. Proprio lunedì De Cristofaro si sottoporrà all'intervento chirurgico al ginocchio sinistro dopo la rottura del crociato e del menisco. Palmiero sconterà il turno di squalifica rimediato per somma di ammonizioni e Palumbo appare in pole per la maglia da titolare in regia con Rocca mezzala destra e Sounas mezzala sinistra.