È la vigilia di Avellino-Potenza: le ultime dal "Partenio-Lombardi" Domani sera (ore 20.30) la sfida casalinga per i lupi con l'occasione del primato

Ultime ore pregara con un sold-out non ancora certificato, ma che di fatto si è strutturato con il passare dei giorni. Pochi biglietti per la Tribuna Montevergine, esauriti i tagliandi per la Tribuna Terminio e la Curva Sud: l'Avellino avrà la spinta massima, per la capienza attuale del "Partenio-Lombardi", nel corso del match con il Potenza, in programma domani sera (ore 20.30). Biancolino sta valutando la miglior soluzione per la mediana, priva - fino al termine della stagione - di De Cristofaro (domani il centrocampista si sottoporrà all'intervento chirurgico al ginocchio sinistro) e dello squalificato Palmiero. Palumbo appare pronto per la maglia da titolare in regia con Rocca mezzala destra e con Sounas lanciato verso la conferma nell'undici titolare. L'allenatore di Capodichino ha presentato il problema alla spalla accusato nel corso della settimana, ma che è sotto controllo dello staff medico e tecnico. Con un pacchetto difensivo ormai blindato al pari della coppia Lescano-Patierno, Panico vola verso la titolarità sulla trequarti con D'Ausilio jolly dalla panchina.