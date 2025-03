Avellino-Potenza: le probabili formazioni, scelte obbligate in mediana Alle 20.30 occasione primato. Anche Rocca out per la lesione al flessore della gamba destra

Ultime ore pre-gara, poi alle 20.30 sarà calcio d'inizio per Avellino-Potenza, la gara che l'ambiente irpino attende da domenica scorsa, da quando il ko del Cerignola a Crotone ha offerto ai lupi l'occasione di prendersi la vetta. I pugliesi seguono da spettatori l'evoluzione del trentatreesimo turno di campionato in virtù dello stop forzato causato dall'esclusione del Taranto. Un pari per l'aggancio con il vantaggio nella differenza reti generale, una vittoria per il +2 che sa tanto di +3 proprio in virtù dei gol realizzati e subiti fin qui in campionato da Avellino e Cerignola: Biancolino si ritrova con l'emergenza in mediana.

Mediana con Armellino, Palumbo e Sounas

Lo staff tecnico biancoverde non può contare su De Cristofaro (operazione al ginocchio in giornata e stagione finita), sullo squalificato Palmiero e su Rocca (lesione muscolare al flessore della gamba destra). Nel miglior momento l'ex Catania è costretto ai box. Per la conferma del 4-3-1-2 si vola verso una mediana composta da Palumbo in regia e da Armellino a destra e Sounas a sinistro. Anche il greco non è al top dopo un avvio di settimana da gestione del fastidio alla spalla.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palumbo, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. A disp. Pizzella, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Tribuzzi, Mutanda, D'Ausilio, Russo, Zuberek

Indisponibili: De Cristofaro, Rocca, Manzi, Guarnieri, Campanile

Squalificato: Palmiero (somma di ammonizioni)

Così i lucani nella vittoria contro il Team Altamura

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella (37’ st Bachini), Sciacca (13' st Milesi), Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi (26' st Siatounis); Schimmenti (13' st Rosafio), Caturano, Petrungaro (26' st Riggio). All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Ferro, Selleri, Valisena, Mazzeo, Mazzocchi, Rillo, Landi