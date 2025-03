Avellino-Potenza 1-0: tabellino e voti dei lupi, biancoverdi in vetta I cambi sortiscono gli effetti sperati in una prova non semplice per gli irpini

L'Avellino batte il Potenza con il finale di 1-0 e ora guida la classifica del girone C di Serie C con 2 punti di vantaggio sull'Audace Cerignola. Sorpasso con il gol di Russo al minuto 76. I cambi di Biancolino sortiscono gli effetti sperati per gli irpini in una prova non semplice.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Avellino - Potenza 1-0

Marcatori: 31’ st Russo

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino (34’ st Mutanda), Palumbo, Sounas (43’ st Todisco); Panico (16’ st D’Ausilio); Lescano (16’ st Russo), Patierno (43’ st Zuberek). All. Biancolino. A disp. Pizzella, Marson, Tribuzzi, Cionek, Frascatore

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Burgio; Castorani (25’ st Ferro), Felippe, Erradi (19’ st Siatounis); Schimmenti (19’ st Rosafio), Caturano (25’ st Selleri), Petrungaro (36’ Mazzeo). All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Riggio, Valisena, Mazzocchi, Rillo, Bachini, Landi

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Panico (A), Enrici (A), Burgio (P), Cancellotti (A)

Recupero: 3’ pt, 6’ st