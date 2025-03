Avellino-Potenza 1-0, De Giorgio: "Un peccato, il rigore era netto" "Complimenti al pubblico biancoverde, ora l'Avellino è avanti e avrà più gare casalinghe"

"Sono un po’ deluso proprio per il rammarico dei ragazzi nello spogliatoio. Credo che almeno il pari fosse giusto". Ecco il commento del tecnico del Potenza, Pietro De Giorgio, al termine del match vinto dall'Avellino sui lucani con il risultato di 1-0: "Rimane una prestazione di qualità realizzata da un gruppo forte, compatto e che vuole dare tutto fino alla fine. Abbiamo disputato una gran partita. Dispiace solo per il risultato. Dobbiamo solo continuare, proseguire su questa strada. Qualche errore può starci, forse frutto della voglia di giocare sempre la palla. C’è stato equilibrio e la gara è passata su una chance che Russo si è creato. Il rigore? Era netto. Sul gol in fuorigioco va rivisto. Invece, sul rigore mi sembra chiaro l’errore. Abbiamo fatto benissimo in fase difensiva. Non siamo stati fortunati, ma guardiamo avanti. Schimmenti ed Erradi fuori all’ora di gioco? Erradi non poteva andare oltre. Anche Caturano non era al top, ma chi è entrato ha fatto bene. Su questi campi entrare non è semplice, ma tutti hanno dato una bella risposta. La sfida con il Cerignola per l'Avellino? Faccio i complimenti del pubblico biancoverde. Ora l'Avellino è avanti e avrà più gare casalinghe rispetto all'avversario".