Avellino-Potenza 1-0, D'Ausilio: "Testa solo a noi, pronti a tutto nel finale" "Il Cerignola? Non mi preoccuperei. Sono loro che devono attendere un nostro errore"

"Una serata perfetta per la vittoria. Siamo forti e sappiamo soffrire". Così Michele D'Ausilio si è espresso al termine di Avellino-Potenza 1-0: "Siamo stati bravi a ottenere un risultato così importante. Sta in mano a noi tutto. Non ci dobbiamo nascondere e dobbiamo vivere bene questa fase, anche ora che siamo in vetta. - ha spiegato il centrocampista dei lupi - Il mio percorso? Ho avuto un infortunio particolare con una ricaduta. Non voglio mai stare fermo, ho provato a dare una mano alla squadra. I cambi? Il mister ci ha chiesto sacrificio. Dare una mano alla squadra è quello che conta. La sfida con il Cerignola? Siamo la squadra più forte del campionato. Sono pronto e le scelte toccano al mister. L’abbraccio finale? Di gruppo, di famiglia. Nei momenti brutti, nei momenti belli… siamo pronti a questa sfida. Il Cerignola? Non mi preoccuperei di loro. Sono loro che devono attendere un nostro errore, ora siamo avanti e tocca a loro seguirci”.