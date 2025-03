Avellino-Potenza 1-0, Biancolino: "Rincorsa enorme, ma non abbiamo fatto niente" Il commento del tecnico dei lupi al termine del match vinto contro il Potenza

"Nel commento post-gara parto dal pubblico. I tifosi ci hanno spinto sin dalla partenza dall'albergo, sanno quello che possono dare alla squadra. Danno una marcia in più. Questa piazza fa la differenza e il gruppo sta seguendo quello che merita la città con la provincia. Mi godo questo momento, ma per pochissimo". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Potenza 1-0: "Dobbiamo subito pensare alla prossima gara. Ora tocca a noi rendere facile il finale ed evitare difficoltà, ma volevamo il primo posto, preso con una rincorsa enorme, ma domani dovremo correre più di oggi. I ragazzi sanno come ragiono. Conosco bene questa piazza. Non bisogna pensare ad altro, dobbiamo pensare solo a lavorare. Abbiamo sofferto tanto, ma nei fatti non abbiamo fatto niente. Il pensiero va anche a Paolo Evangelista e alla sua famiglia. L’aspetto mentale poteva essere decisivo, ma siamo stati bravi a tenere a bada questo rischio. Bisogna continuare capendo che chi subentra deve dare sempre di più. Rocca? Starà fuori un bel po', ma spero che con lo staff medico ci sia la strada per recuperarlo quanto prima. Mutanda è entrato bene e ci darà una mano fino alla fine".