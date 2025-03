L'arbitro di Avellino-Benevento: ha già diretto un match dei lupi in stagione Domenica (ore 19.30) il derby al "Partenio-Lombardi" tra irpini e sanniti

La gara Avellino-Benevento, valido per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e Marco Sicurello della sezione di Seregno con Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 quarto ufficiale. Sono quattro i precedenti con Zanotti per l'Avellino, l'ultimo è il 2-2 tra i biancoverdi e il Catania del 23 novembre scorso. Altri due pareggi - 0-0 con il Vicenza (semifinale d'andata dei playoff 2024) e 0-0 con il Latina (29 gennaio 2023) - e una vittoria (l'1-0 Avellino sulla Fidelis Andria del 4 ottobre 2022) con Zanotti per i lupi. Sono tre, invece, i precedenti del fischietto romagnolo con i sanniti: Potenza-Benevento 3-0 del 21 gennaio scorso, Benevento-Casertana 1-0 del 27 ottobre scorso (in foto) e Benevento-Brindisi 2-0 del 4 febbraio 2024.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentraquattresima Giornata

ACR Messina - Team Altamura: Gasperotti

Audace Cerignola - Monopoli: Mirabella

Avellino - Benevento: Zanotti

Casertana - Foggia: Madonia

Crotone - Latina: Allegretta

Picerno - Sorrento: Mazzoni

Potenza - Giugliano: Aldi

Trapani - Catania: De Angeli