Avellino: Biancolino perde un attaccante verso il derby con il Benevento Il tecnico dei lupi recupera un centrocampista per la sfida casalinga in programma domenica

Quinto giallo in campionato, rimediato nel match vinto dall'Avellino sul Potenza, e Giuseppe Panico salterà il prossimo turno. Raffaele Biancolino non potrà contare sull'attaccante, impiegato da trequartista, nella sfida tra i lupi e il Benevento, in programma domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". Dodicesima ammonizione in campionato per Tommaso Cancellotti, sesta per Patrick Enrici. I calciatori biancoverdi nell'elenco dei diffidati sono Cosimo Patierno e Martin Palumbo. Biancolino ritrova Luca Palmiero che ieri sera ha scontato il turno di squalifica per somma di ammonizioni (clicca qui per il documento ufficiale).

I dettagli dai provvedimenti del giudice sportivo

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambiente federale a tutto il 1 aprile 2025 - Tommaso Aloisi (Avellino) "per avere, tra il primo e secondo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto con fare aggressivo urlava nei suoi confronti creando così un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Ammenda di 500 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".