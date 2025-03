Cerignola: 1-0 sul Monopoli. Dalle 18.30 Avellino-Benevento su OttoChannel Diretta sul canale 16 a partire dalle 18.30. Lupi chiamati alla pronta risposta nel derby

Finale di 1-0 al "Monterisi": l'Audace Cerignola ha superato il Monopoli con il gol di Cuppone nei minuti finali e gli ofantini si riprendono la vetta in attesa del derby Avellino-Benevento al "Partenio-Lombardi" (in diretta esclusiva in chiaro su OttoChannel - Canale 16 del digitale terrestre, pre-partita dalle 18.30, calcio d'inizio alle 19.30). Dopo la sconfitta rimediata a Crotone che ha consentito ai lupi di firmare il sorpasso con la vittoria ottenuta lunedì scorso con il Potenza, il Cerignola vince e ora seguirà l'evoluzione del derby campano della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Grande attesa al "Partenio-Lombardi" da sold-out (9080 spettatori) in poche ore all'apertura della prevendita biglietti con l'Avellino chiamato a vincere per riprendersi il primato in solitaria. Con un pareggio sarebbe aggancio degli irpini, avanti nella differenza reti generale.