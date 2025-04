Ecco come riparte l'Avellino verso la trasferta di Catania Cagnano è reduce dai 7 punti di sutura alla testa. Biancolino ritrova un attaccante

Ripresa con due allenamenti a porte aperte per l'Avellino. Alle 15.30 e domattina alle 11 tifosi e stampa in Tribuna Montevergine prima di due sedute a porte chiuse al "Partenio-Lombardi" nelle giornate di giovedì e venerdì (resta da definire la rifinitura pre-gara nel programma biancoverde). Così ripartirà l'Avellino verso la trasferta di Catania per una gara che può risultare davvero spartiacque nel cammino promozione. I lupi hanno confermato il +2 sul Cerignola battendo il Benevento nel derby e rispondendo all'1-0 ofantino sul Monopoli. Anche domenica prossima il Cerignola giocherà alle 15 contro la Cavese in trasferta e l'Avellino potrebbe vivere un turno da obbligo di risposta o da potenziale allungo sugli avversari nella corsa promozione. Raffaele Biancolino ritrova Giuseppe Panico che nel derby con il Benevento ha scontato il turno di squalifica rimediato per somma di ammonizioni. Non cambia la prospettiva dall'infermeria. Michele Rocca resta ai box e potrebbe tornare disponibile per gli ultimi due match della stagione regolare. Stagione finita per Antonio De Cristofaro. Alla ripresa sarà valutata la condizione fisica di Andrea Cagnano, reduce dai 7 punti di sutura alla testa per lo scontro con Pier Luigi Simonetti.