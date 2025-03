Il day after di Avellino-Benevento, Cagnano: "Altri 3 punti, più 7..." Patierno su Armellino: "Contento per te, te lo meriti, grande persona"

Nel secondo tempo di Avellino-Benevento, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nello scontro con Pier Luigi Simonetti, Andrea Cagnano ha rimediato una ferita alla testa che l'ha costretto alle cure dello staff medico biancoverde e a 7 punti di sutura. Lo stesso terzino sinistro dell'Avellino ha sottolineato ironicamente sui social quanto accaduto nel match di ieri: "Il derby è biancoverde. Altri 3 punti (+7) importantissimi. Avanti lupi": ha rimarcato Cagnano nelle scorse ore sul profilo ufficiale. Sempre dai social Cosimo Patierno ha sottolineato la prestazione di Marco Armellino che ha realizzato il gol dell'1-0. "Contento per te, te lo meriti, grande persona": così l'attaccante di Bitonto sul capitano dei lupi, tornato protagonista dopo diversi turni di attesa in panchina, ma sempre pronto all'utilizzo, a maggior ragione per il finale di stagione con Antonio De Cristofaro da stagione finita e con Michele Rocca che potrebbe tornare disponibile solo per gli ultimi due match del campionato. Martin Palumbo ha, invece, festeggiato con il trend del momento, con la fotografia dell'esultanza per il gol vittoria trasformata in cartone animato.