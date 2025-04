Avellino: gestione per Palmiero e altre pedine verso Catania Il centrocampista ha lasciato il sintetico del "Partenio" per rientrare anzitempo negli spogliatoi

Semplice gestione per l'Avellino nella ripartenza dopo il derby vinto con il Benevento e verso la sfida con il Catania al "Massimino", ma Luca Palmiero, dopo un confronto rapido con Raffaele Biancolino, ha lasciato il sintetico del "Partenio-Lombardi" per raggiungere gli spogliatoi e chiudere anzitempo l'allenamento. Anche Michele D'Ausilio, Michele Rigione, Tommaso Cancellotti e Cosimo Patierno hanno sviluppato una seduta diversa e lontana dal gruppo. Si è aperta così la settimana di preparazione e nelle prossime ore saranno più chiare le indicazioni verso Catania, anche se dovrebbe trattarsi di normale gestione dei carichi di lavoro in apertura del programma che porterà i lupi a una trasferta spartiacque e a una domenica da nuova sfida a distanza con il Cerignola. L'Avellino sarà ospite degli etnei alle 19.30, gli ofantini affronteranno la Cavese al "Lamberti" alle 15 e, quindi, di nuovo in campo prima degli irpini, chiamati poi alla risposta sugli avversari diretti per la promozione o al potenziale allungo.