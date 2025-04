Avellino: la prospettiva in mediana nella gara con il Catania Più jolly dalla panchina e potenziale cambio di modulo nella ripresa: lo scenario

Sarà un finale di stagione senza tifosi al seguito nelle gare in trasferta per l'Avellino. Domenica alle 19.30 sarà sfida contro il Catania al "Massimino", off-limits per i residenti in Irpinia e anche per il "Viviani" di Potenza, sede dei match interni del Sorrento da due stagioni, sarà disposto presumibilmente il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi residenti in provincia di Avellino. Alla vigilia della gara in terra etnea i lupi riceveranno la carica del tifo organizzato e degli appassionati biancoverdi al "Partenio-Lombardi" a margine della rifinitura che completerà il percorso di preparazione alla sfida contro il Catania come già accaduto nella scorsa stagione. Dal campo la settimana di allenamenti sembra scorrere senza particolari novità con la gestione di alcune pedine e con un undici iniziale che sarà strutturato sulle certezze costruite nelle 7 vittorie di fila. La mediana resta sotto la lente di ingrandimento di Biancolino in virtù dell'assenza di De Cristofaro da stagione finita e di Rocca che potrebbe rientrare nella prossime settimana e puntare allo sprint per le ultime due gare. Armellino più di Palumbo per completare il centrocampo con Palmiero e Sounas nel 4-3-1-2: questa la prospettiva per l'Avellino verso Catania con l'ex Juventus Next Gen, D'Ausilio e Russo e Tribuzzi jolly dalla panchina. Panico dovrebbe tornare subito titolare da trequartista dopo il turno di squalifica scontato nel derby con il Benevento.