Avellino, e il maxischermo? Al PalaDelMauro e anche a Borgo Ferrovia Crisi politica sul bilancio, niente sprint per lo stadio. Diverse iniziativa tra città e provincia

L'impasse dell'amministrazione comunale sul tema bilancio e le valutazioni sui numeri, impronosticabili, di presenze, ha complicato i piani legati all'idea della sindaca Laura Nargi di installare un maxischermo, prima nel centro cittadino e poi allo stadio "Partenio-Lombardi". Nel capoluogo l'Avellino Basket, che domani sera (ore 20.30) al PalaDelMauro ospiterà l'Acqua San Bernardo Cantù per la penultima giornata della stagione regolare di Serie A2, garantirà la proiezione del match Sorrento-Avellino, in programma alle 18.30. Maxischermo per il calcio, poi alle 20.30 la palla a due della gara di pallacanestro nel PalaDelMauro: annuncio del club del presidente Giuseppe Lombardi nel primo pomeriggio. "Ovviamente l'accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori dell'abbonamento alle gare interne dell'Avellino Basket e ai titolari di un biglietto per il match di domani contro Cantù": sottolinea la società biancoverde. Anche Borgo Ferrovia è pronto: "La partita verrà trasmessa su un maxischermo per vivere insieme tutte le emozioni di questo match decisivo. - si legge nella nota diffusa sui social dall'Associazione per Borgo Ferrovia - Un'occasione per tifare tutti insieme per l'Avellino con la speranza di poter festeggiare tutti insieme al triplice fischio. Non mancare, porta la tua voce, il tuo entusiasmo, la tua fede biancoverde. Evento organizzato con il prezioso supporto di Lykos".

Il comunicato del club

"Doppio tifo, zero stress. Per venire incontro a tutti i nostri tifosi e agevolare l'arrivo al Palazzetto, installeremo un maxischermo al PalaDelMauro per permettervi di seguire in diretta la partita dell'Avellino Calcio prima del salto a due. Un'occasione unica per vivere insieme la passione per la nostra città, tra palloni che rotolano e altri che volano. Arrivate in anticipo, godetevi il match e poi tutti a tifare Avellino Basket che solo voi sapete fare. Forza Avellino, sempre. In goni campo. Insieme".