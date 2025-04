Sorrento-Avellino: le formazioni ufficiali, Russo dal primo minuto Le scelte di Biancolino e Ferraro per la sfida del "Viviani" di Potenza

Biancolino punta su Russo alle spalle di Lescano e Patierno per la sfida del "Viviani" di Potenza. L'Avellino affronterà il Sorrento con il classico undici titolare. Ecco le scelte del tecnico biancoverde e di Ferraro per la gara con calcio d'inizio alle 18.30. Lupi a caccia dell'aritmetica promozione in Serie B.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Trentasettesima Giornata

Sorrento - Avellino

Sorrento (4-3-3): Harrasser, Vitiello, Biagetti, Fusco, C. Panico; Cangianiello, Palella, Riccardi; Colangiuli, Rossetti, Guarracino. All. Ferraro. A disp. Del Sorbo, Colombini, Carotenuto, Musso, Scala, Polidori, Ruggiero, Morleo, Russo, Lops

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Russo; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Palumbo, Arzillo, Mutanda, D'Ausilio, Zuberek, Campanile, Panico

Arbitro: Ubaldi