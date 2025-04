Avellino in Serie B: che festa per i lupi a Palazzo Caracciolo Tutte le interviste su ottopagine.it e OttoChannel (canale 16)

Oltre un'ora di festa da Palazzo Caracciolo per l'Avellino, di rientro da Potenza con la promozione in Serie B. I tifosi biancoverdi hanno gremito Piazza della Libertà sin dalle 20.30, dopo il triplice fischio del "Viviani", e hanno atteso il ritorno dei lupi. Alle 00.20 proprietà, dirigenza, staff e squadra hanno raggiunto la sede della Provincia per l'ulteriore abbraccio con i supporter e tutti gli appassionati nel centro cittadino come accaduto nelle promozioni 2003, 2005 e 2007. Dalle emozioni di chi aveva già vinto ad Avellino da calciatore a chi ha vinto altrove e da poche ore ha conquistato una nuova promozione passando per la prima vittoria di altri. Solo all'1.30 i tesserati dell'US Avellino hanno lasciato Piazza della Libertà con il pullman societario. Su OttoChannel e su ottopagine.it tutte le interviste da Palazzo Caracciolo: Facundo Lescano, Cosimo Patierno, Dimitrios Sounas, Raffaele Russo, Marco Armellino, Michele Rocca, Luca Palmiero, Alessio Tribuzzi, Michele D'Ausilio, Antonio De Cristofaro, Raffaele Biancolino, Vincenzo Riccio, Pasquale Visconti, il sindaco Laura Nargi, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e Gigi Marzullo. Ancora tanto altro dalla festa biancoverde per il ritorno dell'Avellino in Serie B dopo 7 anni.