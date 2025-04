Lescano: "Avellino in festa sembra l'Argentina, voglio rimanere qui" Nella festa promozione l'attaccante ha indossato la maglia di Ramon Diaz

"Davvero pazzesco, incredibile quanta gente sia qui con noi, mi sembra di essere in Argentina. È bellissimo e se lo meritano tutti gli irpini". Così Facundo Lescano nel corso della festa promozione dell'Avellino in Serie B a Palazzo Caracciolo. L'argentino indossava la maglia storica dell'Avellino 1984/1985. In quegli anni Ramon Diaz era il leader tecnico della rosa biancoverde: "Me l'hanno regalato i miei amici, l'hanno trovata in edizione limitata. Richiama a Ramon. Ci lega l'Argentina per la gioia dei tifosi dell'Avellino. - ha aggiunto l'attaccante dei lupi - Ora la B con l'Avellino? Sicuramente. Ci tengo tanto a rimanere qui. I tifosi mi hanno dato subito tanto amore e spero di rimanere qui per dare ancora tanta gioia a questa gente. L'arrivo a gennaio? MI hanno accolto tutti benissimo sin da subito. Hanno fatto un grande sforzo per portarmi qua. Il gol con il Monopoli e quello di oggi (ieri, ndr) con il Sorrento, pazzesco, hanno garantito tanto per la vittoria del campionato, ma non sarebbero valsi nulla senza i miei compagni. Sono felicissimo".