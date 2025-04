Avellino, Biancolino a piedi a Montevergine: "Crederci sempre" Il tecnico ha documentato via social il percorso che l'ha portato al Santuario con moglie e figlio

Prime ore in Serie B per l'Avellino con l'ultima gara di stagione regolare, quella con il Team Altamura al “Partenio-Lombardi”, e con la Supercoppa di Serie C all'orizzonte. Si inizia a guardare al futuro in casa biancoverde e ogni promessa è debito. Raffaele Biancolino con la sua famiglia ha raggiunto a piedi il Santuario di Montevergine. Il tecnico dei lupi aveva fatto visita all'Abate Riccardo Luca Guariglia, con tutta la squadra, lo staff, la dirigenza e la proprietà, il 16 marzo scorso nella sosta forzata a causa dell'esclusione del Taranto. Fu il giorno della sconfitta del Cerignola a Crotone che aprì al sorpasso biancoverde, finalizzato lunedì 24 marzo con l'1-0 sul Potenza. Il Pitone ha documentato via social il percorso verso Montevergine. Il sogno della quinta promozione in B da biancoverde è diventato realtà e ora Biancolino è pronto a vivere la Cadetteria da allenatore con i lupi.