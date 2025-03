FOTO | L'Avellino in visita al Santuario di Montevergine Domenica mattina speciale per i biancoverdi, poi allenamento al "Partenio-Lombardi"

Visita al Santuario di Montevergine per l'Avellino: proprietà, dirigenza, staff e squadra in pellegrinaggio con la benedizione dell'Abate Riccardo Luca Guariglia in mattinata. Partenza da Mercogliano e viaggio in funicolare per i tesserati biancoverdi, in auto per Antonio De Cristofaro. Il centrocampista sarà costretto a seguire il rush finale del campionato da bordocampo, ma nonostante lo stop per infortunio (lunedì 24 sarà operato al ginocchio sinistro alla Clinica Villa Stuart), De Cristofaro resta al fianco dei compagni di squadra e ha vissuto con tutto il gruppo una domenica mattina speciale, anche in compagnia di diversi tifosi che hanno raggiunto il Santuario. Rientro alle 11 nel capoluogo per l'ultima seduta di allenamento in un weekend da sosta forzata. L'Avellino riprenderà la preparazione nella giornata di mercoledì. I lupi torneranno in campo lunedì 24 (ore 20.30) per la sfida contro il Potenza al "Partenio-Lombardi".