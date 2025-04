Ecco quando si giocherà Avellino - Team Altamura Sabato i funerali di Papa Francesco. La Lega Pro ha riprogrammato l'ultimo turno del girone C

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, ha invitato le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione aportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, "rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice": si legge nella nota diffusa dal Comitato Olimpico Nazionale. Sabato alle 16.30 era previsto l'ultimo turno della stagione regolare del girone C di Serie C e la Lega Pro ha comunicato la nuova data: Avellino - Team Altamura e le altre 7 sfide si giocheranno domenica (ore 20). (clicca qui per il comunicato della Lega Pro)