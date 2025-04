VIDEO | Avellino, tutti pronti alla nuova festa. C'è chi rientra da Singapore Domenica (ore 20) la sfida contro i pugliesi al "Partenio-Lombardi"

Ripresa con due sedute a porte aperte, alle 15.30 e domani, sempre di pomeriggio, con tifosi e stampa in Tribuna Montevergine, poi gli ultimi due allenamenti saranno lontani da occhi indiscreti perché alla festa promozione, che si rinnoverà domenica alle 20, nel match contro il Team Altamura, l'Avellino vuole aggiungere l'undicesima vittoria di fila in campionato, chiudere bene la stagione regolare prima della Supercoppa di Serie C. Caccia al biglietto anche in mattinata e sarà altra gara col sold-out al "Partenio-Lombardi" per i lupi. Ecco le sensazioni dei tifosi verso l'ultima sfida di campionato e verso l'estate della programmazione per la Serie B. C'è anche chi è rientrato da Singapore per i lupi.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 15.30 (porte chiuse)