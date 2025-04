Avellino-Altamura e la nuova festa promozione: i dettagli Attesa per domani, ma occhio alla gara casalinga in Supercoppa di Serie C...

È la vigilia dell'ultima sfida di campionato per l'Avellino che domani (ore 20) ospiterà il Team Altamura al "Partenio-Lombardi". I lupi vivranno una nuova festa promozione e non sarà l'ultima. Il club biancoverde non ha ancora annunciato i dettagli legati ai momenti di celebrazione, inevitabili, ma opportuni in virtù della settimana di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. I diecimila tifosi irpini, che saranno presenti nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, avranno modo di fare di nuovo festa con la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza. La premiazione con il trofeo del girone C è, invece, rimandata alla gara casalinga della Supercoppa di Serie C (lunedì ci sarà il sorteggio con il calendario delle tre gare). Anche l'ipotesi del bus scoperto è rinviata all'ultimo match interno della stagione e alle ore diurne per la sicurezza. Domani sera per le vie del centro cittadino l'amministrazione comunale ha comunque predisposto con la Polizia Municipale un piano traffico straordinario, attivo dalle ore 20 fino a fine manifestazione con almeno 50 unità tra vigili e volontari in vari punti della città. Le previsioni meteo indicano pioggia, ma il Comune di Avellino si è attivato per rispondere all'eventuale presenza di diversi tifosi per le strade del centro al termine del match tra i lupi e l'Altamura.