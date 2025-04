Avellino - Team Altamura: le probabili formazioni, lupi per l'undicesima Lescano e Patierno a caccia di gol, possibile record per i biancoverdi nelle regular season

Ultimo turno di campionato con la promozione già conquistata, ma con l'obiettivo di firmare l'undicesima vittoria di fila, da record nelle stagioni regolari per l'Avellino (nel campionato di Serie D 2018/2019 furono 10 consecutive più l'undicesima nello spareggio di Rieti contro il Lanusei per il ritorno in C). Ecco la prospettiva dei lupi nella sfida con il Team Altamura. Biancolino dovrebbe far ruotare tutta la rosa garantendo minuti ai meno impiegati, ma con Patierno e Lescano in attacco. I due bomber andranno a caccia della miglior posizione nella classifica marcatori del girone dopo la rivoluzione determinata dall'annullamento delle sfide di Taranto e Turris in campionato. Lescano (17 gol) è a una rete dalla vetta occupata da Caturano.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Marson; Todisco, Manzi, Cionek, Frascatore; Tribuzzi, Palumbo, Rocca; D'Ausilio; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Guarnieri, Rigione, Cagnano, Cancellotti, Enrici, Dachille, Palmiero, Armellino, Sounas, Arzillo, Mutanda, Russo, Zuberek, Campanile, Panico

Così il Team Altamura nell'1-0 sull'Audace Cerignola

T. Altamura (3-5-2): Spina; De Santis, Silletti, Dibenedetto; Mane, Rolando, Franco, Grande, Rizzo; D’Amico, Simone. All. Di Donato. A disp. Pane, Dipinto, Patruno, Sadiki, Pignataro, Onofietti, Celi, Ortisi, Palermo, Sabbatani, Lagonigro, Bumbu