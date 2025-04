Avellino in Supercoppa Serie C: ecco quando e dove si gioca Svelata la data del primo match dei lupi nel triangolare con le altre due promosse

Avellino subito in campo sabato 3 maggio al "Partenio-Lombardi" contro il Padova. Manca il comunicato ufficiale sul sito della Lega Pro, ma è arrivata la comunicazione al club irpino che ospiterà il primo dei tre match della Supercoppa di Serie C. Ecco l'evoluzione del triangolare in base all'esito della prima gara. Nella seconda e ultima sfida i lupi affronteranno la Virtus Entella.

Chi gioca e in quale stadio

1^ giornata - sabato 3 maggio - tramite sorteggio saranno individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2^ giornata - sabato 10 maggio - nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3^ giornata - sabato 17 maggio - la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata