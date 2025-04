Avellino, Lescano: "Ora la Supercoppa, poi la B con i lupi" "Voglio capire il mio valore nella nuova categoria. Il campo dirà come sempre la verità"

"È tutto bellissimo, ancora si festeggia per il ritorno del club in B, ma siamo pronti. Vogliamo vincere anche la Supercoppa". Così Facundo Lescano si è espresso nel corso della serata di gala organizzata dall'US Avellino con tutti i tesserati e gli sponsor per la promozione in Serie B: "La mia prospettiva in Cadetteria? È chiaro che dobbiamo farci trovare tutti pronti. - ha spiegato l'attaccante dei lupi - Feci il ritiro con il Parma ed era in B. Ci sono delle differenze tecniche e mentali. L'Avellino ha sempre fatto categorie alte. Non saremo una Cenerentola. Affronteremo il campionato anche con tutta la storia del club da rappresentare. Il mio percorso da gennaio? È normale che quando un attaccante fa tanti gol, ma cambia lascia pensare a tutti il motivo della cessione, del cambio di maglia. Ma ci sono obiettivi, le possibilità di crescita a livello tecnico ed economico. Ho sempre accettato le sfide e quando ho avuto l'opportunità di Avellino l'ho voluta. Sono entrato con decisione e rispetto. Mi sono sacrificato per l'obiettivo comune e alla fine sono arrivati anche gol decisivi e sono contento per questa promozione".

"Una sfida che voglio vivere anche per capire il mio livello"

"Non vedo l'ora di finire bene e iniziare poi bene il ritiro per la B. È un campionato affascinante. - ha aggiunto Lescano - Posso dimostrare il mio valore. È chiaro che solo con la prova del campo capiremo il mio valore. Indosserò una maglia pesante in B, ma non vedo l'ora di giocare in questa categoria. La maglia di Ramon Diaz? È chiaramente una replica, pochi fortunati hanno la vera. Quando mi è stata regalata da alcuni amici l'ho immaginata per il giorno dei festeggiamenti. Ramon è stato un campione e un simbolo per questa città. Avellino mi ricorda la città in cui sono cresciuto. Ci tenevo a metterla e sono contento che sia piaciuta a tanti questa cosa. I flash della promozione? Il gol con il Monopoli perché è stato decisivo e la piazza attendeva la mia rete e c'è l'arrivo in Piazza della Libertà dopo la promozione. Sono flash con i tifosi che resteranno sempre. Chiaramente c'è l'emozione vissuta a Potenza con tutti i miei compagni: indimenticabile".