Avellino-Padova, Biancolino: "Rotazioni, ma con Lescano e Patierno in attacco" Domani (ore 19) la prima delle due gare in Supercoppa di Serie C per i lupi

"La squadra si è allenata bene, in allegria, ma con impegno. Siamo reduci da diversi momenti di festa, ma siamo stati bravi a gestire il momento. Il Padova ha tanta qualità e ricordo la sfida playoff 2021. Li affronteremo in un ambiente in festa, ma dobbiamo mettere da parte le celebrazioni e pensare a convincere tutti della nostra forza. Abbiamo una coppa in palio e vogliamo riportarla ad Avellino. Si cambia: ci saranno rotazioni, giocano Lescano e Patierno": così Raffaele Biancolino ha presentato Avellino-Padova, in programma domani (ore 19) al "Partenio-Lombardi" per la prima giornata della Supercoppa di Serie C.

"Testa alla Supercoppa, poi ci sarà un incontro"

"Il futuro? Ci sarà un incontro. Parliamo già da un po', ma ora testa alle prossime due partite per chiudere al massimo. Sono due gare importanti con un trofeo in palio. Lo voglio portare qui e scrivere altri record. È bello confrontarsi contro squadre che hanno vinto come noi. - ha aggiunto Biancolino - Rivoluzioni non ci saranno. Bisogna inserire calciatori che ti fanno fare la differenza anche in Serie B. È stato il mercato del mese di gennaio con calciatori utili per l'obiettivo che ti poni. Il campionato di B è lungo, ma c'è già tanta qualità per la nuova categoria. Il regolamento impone il numero massimo di 18 over. Ci saranno delle scelte. Dispiace, ma non ci saranno vere rivoluzioni. Non mi sembra giusto rompere un progetto importante. Russo ha fastidio all'adduttore, non sarà della partita. Lo stesso discorso vale per Tribuzzi. Sounas ha avuto la febbre come Marson. Sono rientrati Frascatore e Palmiero. Armellino è in gruppo".