Supercoppa: Avellino ko, il Padova vince con il gol di Capelli (0-1) Rete al minuto 17, decisiva per la vittoria dei biancoscudati al "Partenio-Lombardi"

Al Padova basta il gol di Capelli per battere l'Avellino al "Partenio-Lombardi" nella prima giornata della Supercoppa di Serie C. Rete al 17' per l'1-0 biancoscudato con i lupi premiati a fine gara per la promozione diretta, la vittoria nel girone C di Serie C.

Primo tempo

Avvio da ritmi bassi, al 12’ Lescano va a segno, ma in fuorigioco e al 16’ il Padova passa: palla persa di Patierno, ripartenza di Cretella per Capelli che firma l’1-0 ospite. Al 28’ Faedo costringe Iannarilli a un ottimo intervento. L’Avellino prova a scuotersi lungo il finale della prima frazione, ma si conferma il parziale di 1-0 in favore dei biancoscudati.

Secondo tempo

Cambio di passo per i lupi nella ripresa. Colpo di testa di Rigione, occasione anche con Palmiero, al 56’ Lescano va ancora a bersaglio, ma in fuorigioco. Si susseguono accelerazioni biancoverdi, ma senza veri spunti offensivi. Non bastano i cambi con Biancolino che ha inserito Russo, Panico, Zuberek e Rocca. Linea alta dei biancoscudati e anche su palla inattiva arriva la segnalazione dell’assistente di Maccarini. Controllo per gli ospiti che vincono al "Partenio-Lombardi" con il risultato di 1-0.

Il tabellino

Serie C - Supercoppa

Prima Giornata

Avellino - Padova 0-1

Marcatori: 17’ pt Capelli

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione (15’ st Russo), Enrici, Cagnano (32’ st Manzi); Palumbo (15’ st Panico), Palmiero (32’ st Zuberek), Sounas; D’Ausilio (33’ st Rocca); Lescano, Patierno. All. Biancolino

Padova (3-4-3): Fortin; Faedo, Delli Carri, Perrotta; Capelli (40’ st Favale), Bianchi (14’ st Crisetig), Cretella (14’ st Fusi), Villa; Varas, Valente (32’ st Kirwan); Bortolussi (14’ st Spagnoli). All. Andreoletti

Arbitro: Maccarini

Ammoniti: Palmiero (A), Cancellotti (A)

Recupero: 1’ pt, 5’ st