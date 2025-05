Avellino, incontro Nargi-D'Agostino sullo stadio: "C'è un progetto pronto" "Siamo al lavoro per far giocare subito la nostra squadra in Serie B al Partenio"

"Stiamo lavorando quotidianamente e da mesi. C'è un nuovo incontro con D'Agostino per mettere a punto gli ultimi aspetti. Ho informato la cittadinanza sulle proposte e stiamo lavorando. Alla Regione ho inviato un progetto. In Comune c'è un altro progetto e non ci resta che lavorare". Così, a margine della premiazione per il riciclo dell'acciaio in Piazza della Libertà, Laura Nargi si è espressa sulla vicenda stadio: "Incontrerò D'Agostino e spero di essere ancora più precisa. - ha spiegato il sindaco di Avellino - Siamo concreti e ci sono due elementi: uno l'emendamento Mattiello che prevede l'alienazione del bene e non ho mai fatto mistero della soluzione vendita per lo stadio, poi c'è un'altra soluzione. Il 12 approveremo il bilancio e prima non possiamo spendere un euro. C'è una valutazione depositata, oggi di 6 milioni e 100, ma non è la valutazione della vendita dello stadio, cosa ben diversa. Il valore di mercato? Ci sono vari istituti e ci può essere un incarico tecnico. La Regione? È al fianco del Comune. Siamo al lavoro per giocare subito la B ad Avellino e si discute della vendita che è una delle opzioni.

"La crisi in Comune? C'è senso di responsabilità"

"Sulla crisi? Non avevo annunciato qualcosa, ma avevo fotografato la situazione. Vi ho detto che stavo valutando l'atteggiamento. Con la mia giunta ho parlato e qui c'è l'assessore Negrone. C'è senso di responsabilità".