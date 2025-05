Virtus Entella - Avellino: ecco data e orario del match di Supercoppa Un difensore biancoverde entra nell'elenco dei calciatori in diffida

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari della seconda e della terza e ultima giornata della Supercoppa di Serie C. L'Avellino, ko nel primo match con il Padova (0-1) al "Partenio-Lombardi", affronterà la squadra che ha riposato, la Virtus Entella. Gli irpini saranno ospiti dei liguri sabato con calcio d'inizio alle 19 allo stadio Comunale di Chiavari. La Supercoppa di C si chiuderà sabato 17 (ore 20.30) con Padova - Virtus Entella. Cinquecento euro di ammenda all'US Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo e al 50° minuto del secondo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)". Tommaso Cancellotti, con il quattordicesimo giallo, entra nell'elenco dei calciatori in diffida.