Lavori allo stadio, ANCE Avellino al Comune: "Pronti con le nostre imprese" Lettera al sindaco: "Disponibilità e professionalità per la realizzazione dell'intervento"

Sui lavori allo stadio "Partenio-Lombardi" in ottica Serie B, l'ANCE (Associazione Costruttori Edili) di Avellino, con il suo presidente Silvio Sarno, ha inviato una lettera al sindaco di Avellino, Laura Nargi, e ai componenti della Giunta e del consiglio comunale.

"La scrivente Associazione, che mi pregio di rappresentare, intende richiamare la Sua massima attenzione su alcuni temi urgenti che interessano la città Capoluogo. Premesso che:

- Ance è l'Associazione datoriale nazionale che rappresenta il settore edilizia industria, promuove politiche che coniugano le capacità imprenditoriali del settore delle costruzioni con gli interessi e i bisogni della società civile;

- Ance Avellino, in ambito provinciale, è storicamente un interlocutore qualificato sul territorio rispetto a ogni opportunità di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale e si riconosce nei valori di concorrenza e trasparenza, centralità, responsabilità e sostenibilità delle Imprese, etica, legalità e sicurezza;

- rappresenta imprese di costruzioni qualificate nell'esecuzione di commesse pubbliche;

- intende partecipare attivamente alle dinamiche della città, eventualmente anche con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, soprattutto in una fase così decisiva in riferimento ai piani di programmazione e sviluppo territoriale regionale, provinciale e comunale;

- propone uno sviluppo che comprenda: la vivibilità della CIttà, la qualità dell'abitare, l'efficienza delle reti infrastrutturali, la tutela e la valorizzazione del Territorio.

L'Associazione, consapevole della difficoltà imminente del Comune di Avellino a gestire alcune situazioni complesse, nonché della possibilità che la Regione Campania destini un finanziamento per l'adeguamento della struttura sportiva, chiede di poter offrire il proprio contributo a beneficio della comunità.

Tra le tanti questioni urgenti intendo soffermarmi su quella relativa alla necessità di garantire alla provincia di avere lo Stadio Partenio Lombardi nelle condizioni di consentire all'Avellino Calcio di disputare il prossimo campionato di serie B, fin dalla prima partita, in casa.

Il nostro contributo si può manifestare nei modi e secondo le indicazioni dell'attuale governo della Città, in riferimento a tutte le fasi della progettazione, dell'espletamento e della esecuzione dei lasvori fino alla consegna degli stessi.

Altresì ci rendiamo disponibili ad acquisire un parere pro veritate per individuare la procedura più celere e legittima per l'inizio urgente dei lavori, anche avvalendosi di un'alta personalità che funga da garante al corretto svolgimento della procedura. Rendiamo inoltre la disponibilità e la professionalità delle nostre imprese per la realizzazione dell'intervento di adeguamento.

La nostra collaborazione e il nostro supporto sono al servizio della Città e a beneficio della comunità, siamo disponibili a mettere in campo ogni risorsa utile e necessaria per velocizzare i lavori di adeguamento oltre che a garantire alla Squadra dell'Avellino di poter disputare il campionato di Serie B nella sua Città e nel suo Stadio. Si resta in attesa di un riscontro e si rivolgono i migliori saluti".