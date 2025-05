Avellino, Nargi sullo stadio: "Ringrazio De Luca, ora le procedure per i lavori" Il sindaco: "Al Comune di Avellino non pettiniamo le bambole, sappiamo cosa fare"

"Ringrazio il Governatore De Luca per averci consegnato due milioni di euro come annunciato. Alla richiesta avevo allegato un progetto preliminare. Gli uffici hanno già concluso gli altri progetti che sono esecutivi. Non ci resta che procedere alla gara. Fino a ieri ho parlato con il presidente D'Agostino. Si voleva far carico di tutto, ma le procedure sono lente. Sembravano immediate, ma abbiamo avuto qualche problema. In ogni caso la volontà comune, mia e del presidente D'Agostino, è quella di far giocare subito al Partenio-Lombardi l'Avellino in Serie B": così Laura Nargi sullo stadio "Partenio-Lombardi" a margine dell'incontro con la console generale degli Stati Uniti, Tracy Roberts-Pounds, in visita istituzionale a Palazzo di Città.

"Ringrazio l'ANCE, ma i nostri uffici sanno cosa fare"

"Con più calma immagineremo la procedura per la vendita dello stadio. Resta in piedi ed è volontà di questa amministrazione vendere lo stadio e pubblicare una gara. Sarebbe cosa buona con l'US Avellino. - ha aggiunto il sindaco di Avellino - Lo speriamo, ma la procedura sarà di gara aperta. L'ANCE? Li ringrazio per la disponibilità, ma i nostri uffici sanno cosa fare. Alla fine di maggio concluderemo le procedure per poi iniziare i lavori. Io comunque voglio ringraziare sempre Angelo Antonio D'Agostino per la disponibilità. Al Comune di Avellino non pettiniamo le bambole, sappiamo cosa fare. C'erano più soluzioni e vi assicuro che stiamo lavorando e sappiamo come lavorare".