Avellino, il ds Aiello: "Pronti per la B, ma chiamati a diversi step" Il ds dei lupi: "La Supercoppa? Vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi"

"È un entusiasmo travolgente che avvertiamo ovunque e siamo in debito con il pubblico per quanto stiamo ricevendo". Così, a margine dell'inaugurazione del nuovo stadio comunale di Mirabella Eclano, si è espresso il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello: "Vogliamo dare sempre di più. Il mercato? Dobbiamo incontrarci con la proprietà e definiremo gli obiettivi. Dobbiamo consolidare la categoria e crescere per organico, area tecnica e dirigenziale. La crescita deve essere globale e così arriveranno gli elementi utili per poter ragionare anche in caso di un'ulteriore promozione. Dobbiamo lavorare a 360 gradi. - ha spiegato il ds dei lupi - I rientranti dai prestiti? È presto per parlarne. Con il tecnico definiremo ciò che occorre sul fronte innesti e capiremo cosa fare con chi torna. Da chi si ripartirà? Pensare solo a 10 della rosa che ha vinto il campionato è un numero basso rispetto alle idee che abbiamo. Dal primo luglio avremo 26 over e 8, quindi devono uscire per la lista da 18. Dovremo mettere qualcosa di categoria. Ci dovranno essere altre 3 uscite almeno. L'obiettivo è mantenere il gruppo che ha ottenuto la promozione".

"Inutili le rivoluzioni, c'è solo da strutturare"

"Fare delle rivoluzioni non è utile. Dovremo inserire le giuste pedine abbassando l'età media. È una scelta strategica, ma è anche legata alla necessità della categoria. - ha aggiunto Aiello - La dirigenza? Ne parleremo con la società. Come area tecnica ci sono io. Vedrei partite ovunque, ma non è possibile e ci vorranno altre persone per Italia ed estero. È un discorso ampio. Dobbiamo strutturarci per vedere tutto guardando anche fisicamente i profili. Ora siamo pronti per la categoria, ma per una eventuale crescita occorre immaginare anche altri aspetti. Il contatto con le big? C'è sempre stata collaborazione. I buoni rapporti possono essere utili per alcuni giovani cresciuti con loro. La Supercoppa? Abbiamo fatto una buona partita con il Padova. Vogliamo chiudere al massimo con l'Entella".