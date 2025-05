Virtus Entella - Avellino: due biancoverdi salteranno l'epilogo stagionale Tre indisponibili tra i lupi per l'ultimo atto, la seconda giornata della Supercoppa di Serie C

Raffaele Russo e Alessio Tribuzzi, in compagnia del lungodegente Antonio De Cristofaro, non sono nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino ospite della Virtus Entella. Domani (ore 19) al Comunale di Chiavari i lupi vivranno l'ultimo impegno stagionale, la seconda giornata della Supercoppa di Serie C. Risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra per Russo, al quadricipite della gamba destra per Tribuzzi.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 32 Lescano, 35 Zuberek, 57 Campanile, 91 Panico