Virtus Entella - Avellino: la probabile formazione biancoverde Alle 19 sfida al Comunale di Chiavari per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C

Calcio d'inizio alle 19 con l'Avellino ospite della Virtus Entella al "Comunale" di Chiavari per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C, epilogo stagionale per i biancoverdi. In serata calerà il sipario sull'annata sportiva per i lupi e l'obiettivo del club è quello di chiudere il cammino con una vittoria. Il concetto è stato ribadito dallo staff tecnico perché una piccola chance nella competizione resta, nonostante la sconfitta casalinga rimediata 7 giorni fa con il Padova. Bisogna vincere e anche creare una differenza reti utile per immaginare qualcosa nel turno di riposo, quando i liguri affronteranno il Padova allo stadio Euganeo, ma la prospettiva biancoverde è quella di finalizzare la stagione nel migliore dei modi. Biancolino non potrà contare su Russo e Tribuzzi, fuori dall'elenco dei convocati in compagnia del lungodegente De Cristofaro. Fastidi muscolari: risentimento all'adduttore per Russo, al quadricipite per Tribuzzi. Si profila la presenza di Marson tra i pali dal primo minuto con la linea difensiva composta da Todisco, Cionek, Enrici e Frascatore. A centrocampo occhio a Palumbo in regia con Armellino e Sounas negli spot di mezzala. D'Ausilio dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Lescano e Patierno.