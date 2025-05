Virtus Entella - Avellino: le formazioni ufficiali, novità tra i lupi Le scelte di Biancolino per l'ultimo impegno stagionale degli irpini

Ultima sfida stagionale per l'Avellino, seconda giornata della Supercoppa di Serie C: lupi ospiti della Virtus Entella al "Comunale" di Chiavari. Irpini con il 4-3-1-2 e Biancolino propone Iannarilli tra i pali con Cancellotti e Frascatore terzini e la coppia Manzi-Enrici al centro. In mediana c'è Rocca con Palmiero regista e Sounas. Il trequartista è Panico con Lescano e Patierno in attacco.

Così dal primo minuto

Serie C - Supercoppa

Seconda Giornata

Virtus Entella - Avellino

V. Entella (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Di Noia, Franzoni, Di Mario; Casarotto, Guiu. All. Gallo. A disp. Paroni, Del Frate, Vandelli, Garattoni, Motoc, Fall, Corbari, Lipani, Boccadamo, Costa, Ndrecka, Thioune, Portanova

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Enrici, Frascatore; Rocca, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Rigione, D'Ausilio, Palumbo, Armellino, Cagnano, Cionek, Zuberek, Arzillo, Mutanda, Campanile