Avellino: cala il sipario sulla stagione del ritorno in B, 1-1 con l'Entella Sabato l'ultima sfida della Supercoppa di Serie C: il Padova avrà due risultati su tre

Finale di 1-1 al "Comunale" di Chiavari tra la Virtus Entella e l'Avellino. Cala il sipario sulla stagione biancoverde con un pari nella gara della seconda giornata della Supercoppa di Serie C che determina l'impossibilità aritmetica di conquistare il trofeo. Liguri avanti con la conclusione di Di Noia al 18', ripresi da Lescano al 41' per l'1-1 all'intervallo e per un risultato che si conferma lungo la ripresa. L'argentino ha realizzato in tap-in dopo la traversa colpita da Patierno sul cross di Palmiero. La competizione si chiuderà sabato prossimo con Padova - Virtus Entella. Classifica con i veneti a quota 3 per la vittoria ottenuta al "Partenio-Lombardi", Entella e Avellino a quota 1. Il Padova avrà due risultati su tre per conquistare la Supercoppa di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Supercoppa

Seconda Giornata

Virtus Entella - Avellino 1-1

Marcatori: 18' pt Di Noia (VE), 41' pt Lescano (A)

V. Entella (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi (17' st Boccadamo); Bariti (27' st Portanova), Karic, Di Noia (27' st Lipani), Franzoni (31' st Costa), Di Mario; Casarotto (17' st Fall), Guiu. All. Gallo. A disp. Paroni, Del Frate, Vandelli, Garattoni, Motoc, Corbari, Ndrecka, Thioune

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi (22' st Cionek), Enrici, Frascatore (8' st Cagnano); Rocca (22' st Armellino), Palmiero (8' st Palumbo), Sounas; Panico (8' st D'Ausilio); Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Rigione, Zuberek, Arzillo, Mutanda, Campanile

Arbitro: Silvestri

Ammoniti: Panico (A), Palmiero (A), Sounas (A), Cagnano (A), Enrici (A)

Recupero: 4' st