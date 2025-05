Avellino, Palmiero: "Pronti alla nuova sfida in B. Entusiasmo travolgente" "Festeggiare è sempre bello. La notte della promozione e il bus scoperto..."

"Diciamo che è stato più difficile festeggiare che vincere": con una battuta Luca Palmiero sottolinea la prosecuzione della festa promozione in casa Avellino con i lupi che vivranno nuovi eventi con i tifosi fino a domenica nel capoluogo, ma soprattutto in provincia. Il centrocampista biancoverde è pronto a rivivere la Serie B, già vissuta da protagonista: "A parte le battute, festeggiare è sempre bello. - ha sottolineato Palmiero - Quando si vince è giusto vivere tutto e celebrare il momento perché non si vince sempre. Abbiamo vinto ed è giusto celebrare il risultato con un popolo che ha sofferto e che merita di ritrovare la B. Festeggiamo e continuiamo a festeggiare. Mi resterà sempre nella mente quanto abbiamo vissuto la sera della promozione con i tantissimi tifosi in Piazza della Libertà e con noi su al Palazzo della Provincia. Anche l'esperienza del bus scoperto è stata bellissima. Erano trascorse due settimane, ma il numero di persone per strada era impressionante. Il livello dell'entusiasmo era uguale. La B? È un campionato difficile, non dovremo commettere errori. Capiterà di sbagliare, ma siamo a chiamati a non disunirci. Siamo pronti per la nuova avventura".