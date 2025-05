Avellino, Montoro celebra gli eroi biancoverdi nel ricordo di "Angioletto" Giornata di celebrazioni in tutta l'Irpinia per i protagonisti della promozione

Un fiume di passione biancoverde ha invaso Montoro per celebrare gli eroi della promozione in serie B centrata dal’Avellino. Una serata di festa, quella andata in scena presso lo stadio Sandro Pertini, al culmine dell’ennesima giornata di celebrazioni che ha visto il “Branco” biancoverde far tappa anche ad Aiello del Sabato, Cesinali e Forino.

L’appuntamento di Montoro - che ha visto la presenza di Chicco Patierno, Antony Iannarilli, Alessio Tribuzzi, Gianmarco Todisco e Mattia Guarnieri, scortati dal team manager Antonio Moscaritolo - ha unito all’amore per i Lupi il ricordo di Angelo Galasso, il 18enne montorese deceduto nello scorso mese di novembre in un tragico incidente stradale.

«Abbiamo lottato anche per lui», ha detto Patierno rivolgendosi ai familiari del giovane che, nel corso della serata, hanno voluto leggere un messaggio, ringraziando quanti - quotidianamente - onorano la memoria del giovane tifoso biancoverde. Parole accompagnate dal lancio di palloncini bianchi e verdi diretti verso la Curva del paradiso e da uno striscione esposto nel settore dello stadio: "Per chi è volato via e per chi ti ama nonostante la categoria...ovunque tu sia".

A fare gli onori di casa sulla pista d’atletica dello stadio cittadino c’erano il sindaco Salvatore Carratù e il suo vice Giovanni Gaeta che, in qualità di assessore allo Sport, ha curato gli aspetti organizzativi della serata.

Un momento di festa vissuto con emozione soprattutto dai più piccoli che hanno fatto a gara per strappare foto ricordo ed autografi ai propri beniamini, letteralmente travolti dalla passione del popolo biancoverde.