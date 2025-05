Cagnano: "Ritrovo subito la B con l'Avellino, davvero splendido" Delegazione di calciatori a Prata di Principato Ultra, Santa Paolina e Montefusco

Festa promozione per l'Avellino anche nei comuni di Santa Paolina, Montefusco e Prata di Principato Ultra. Delegazione di calciatori in giro per l'Irpinia con l'abbraccio di tantissimi tifosi per foto e autografi: "Sono tre settimane che giriamo la provincia e vedere ancora tutto questo entusiasmo è motivo di orgoglio. Vuol dire che abbiamo fatto davvero qualcosa di importante. La gente è riconoscente, ma noi lo siamo ancora di più per quanto affetto ci dimostrano": ha affermato Andrea Cagnano a Prata.

"Tornerò in una categoria che avevo perso con rimpianti"

Per il terzino sinistro, protagonista nel cammino promozione dei lupi, sarà ritorno immediato in Serie B dopo l'avventura con il Sudtirol, terminata nel gennaio scorso: "Sono contentissimo di aver accettato Avellino. Con fortuna e bravura c'è questo riscatto determinato dalla vittoria del campionato e non posso che essere contento. Ritroverò una categoria che avevo perso per qualche problema di troppo, ma ritrovarla in questo modo non me lo sarei mai immaginato".