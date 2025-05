Rocca: "Mai smesso di credere nel sogno, grazie Avellino" Lungo post sui profili ufficiali social per il centrocampista biancoverde

Tempo di bilanci e Michele Rocca ringrazia Avellino e la società biancoverde per il cammino che si è chiuso con la promozione in Serie B: "Quando sono arrivato qui, ad Avellino, l’ho fatto in punta di piedi. Volevo rimettermi in gioco e riuscire a dimostrare il mio valore, un qualcosa che per me era allo stesso tempo un desiderio e una necessità. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Nel mio piccolo ho sempre cercato di dare il meglio, dentro e fuori dal campo. Ho lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare pronto in ogni occasione e ripromettendomi di aiutare sempre i miei compagni. Sono un uomo che ha fede nel culto del lavoro, spinto dall’idea che il sacrificio, prima o poi, ripaga sempre. E anche dopo svariate cadute, quando la vetta mi sembrava lontanissima, mi sono rialzato e ho tagliato traguardi di cui conservo dei ricordi pieni di orgoglio. Ci sono sono stati dei momenti difficili lungo l’ultima stagione, certo, sia personali, sia di squadra, ma non c’è stato un giorno dove ho smesso di credere in questo sogno".

"Qualcosa di incredibile"

"Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni, il mister e la società perché dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte di una famiglia. - prosegue sui profili ufficiali social - Si dice che il successo sia anche l’abilità di passare da un fallimento a un altro senza mai perdere l’entusiasmo. E questo traguardo lo voglio dedicare a tutte quelle persone che hanno sempre creduto in me, senza mai tentennare. Il risultato che abbiamo raggiunto è qualcosa di incredibile e voglio godermelo fino in fondo. Grazie Avellino. Ad maiora. Michele".