Avellino: via al mercato, la prospettiva nelle prime settimane Primi giorni di off-season, ma si accelera nella programmazione biancoverde

È una fase interlocutoria, inevitabile per chi ha vissuto giorni di festa con tutti i tifosi della provincia, ma il lavoro sottotraccia prosegue in casa Avellino. Nelle scorse ore è iniziata la campagna di fidelizzazione, di fatto una prima fase della campagna abbonamenti, e la carica dei supporter si è rinnovata con buonissimi numeri al botteghino del "Partenio-Lombardi".

Sfoltire la rosa nell'equilibrio e nei numeri della lista da 18 over

Per il club è iniziato il ciclo di incontri e di contatti che porteranno all'accelerazione nel mese di giugno con alcuni obiettivi già chiari nella programmazione 2025/2026. Dal primo luglio ci sarà il rientro di diversi calciatori in prestito, ma la società irpina punta a definire in termini sostanziali il numero di caselle da riempire con una rosa che sarà sfoltita e non poco per rispondere alle esigenze della lista di Serie B da 18 over.

Contatti con le big della Serie A

L'idea in chiave under è quella di rinnovare i contatti con le big della Serie A puntando su alcuni talenti che vanno a caccia di continuità nelle prime squadre dopo aver fatto benissimo in Primavera e nelle seconde squadre di Serie C. Un esempio è l'operazione definita a gennaio con la Juventus per Martin Palumbo, reduce dall'avventura con la Next Gen. Occhio all'Atalanta Under 23, fermata nella corsa playoff dall'Audace Cerignola solo con due pareggi.