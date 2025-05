Avellino: ecco come sarà la rosa dal primo luglio Rientri, scadenze e la programmazione verso la stagione di Serie B 2025/2026

L'Avellino è pronto per il primo incontro nella programmazione 2025/2026. Nelle prime ore della campagna di fidelizzazione, lanciata dal club irpino, sono state già sottoscritte 1300 tessere. Si conferma la passione biancoverde dopo la promozione in B e verso il ritorno in Cadetteria. Per la rosa si ragiona sul restyling opportuno per rispondere alle esigenze della lista da 18 over in Serie B, ma senza una vera e propria rivoluzione. Marco Armellino vola verso la conferma. Il centrocampista di Vico Equense figura nel primo elenco stilato dalla proprietà. Dal primo luglio ci sarà il ritorno di diversi calciatori girati in prestito nella stagione 2024/2025. Nel frattempo, è ormai tutto pronto per i bandi di gara relativi ai lavori da effettuare allo stadio “Partenio-Lombardi” in chiave Serie B. Inoltre, l'US Avellino è l'unica società ad aver preso parte al bando della gestione dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Prende forma l'iter che dovrà garantire certezze al club irpino verso la Cadetteria con i lavori di adeguamento da chiudere entro la metà di luglio per poi ottenere l'ok dagli organi competenti nella prima decade di agosto.

La rosa dal primo luglio anche con i prestiti

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Cionek (2025), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano (riscatto)

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (riscatto)

In uscita per fine prestito

Zuberek all'Inter

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Sannipoli (2026) dalla Cavese, Gori (2027) dal Sudtirol con diritto di riscatto, Pane (2026) dal Team Altamura, D'Angelo (2026) dal Campobasso, Pezzella (2026) dalla Cavese, Maisto (2026) dal Gubbio, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto