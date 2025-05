Avellino: tremila tessere fedeltà, ora lo sprint per lo stadio La lista delle partecipanti alla Serie B 2025/2026 sarà completa solo a fine giugno

Priorità ai rinnovi, poi al mercato in entrata e in uscita: così l'Avellino lavora sottotraccia nell'attesa dell'organico definito per il campionato di Serie B. Empoli, Venezia e Monza dalla Serie A, la promozione di una tra Spezia e Cremonese, il rebus playout con la prospettiva degli spareggi salvezza nella seconda metà di giugno, il finale dei playoff in C: ancora tanto in gioco in diverse piazze e inevitabilmente la sessione estiva di calciomercato vivrà lo start lungo il prossimo mese.

Grande entusiasmo in città e in provincia

Nel frattempo l'Avellino registra numeri molto importanti nella campagna di fidelizzazione che ha lanciato nei giorni scorsi. Sono state sottoscritte ben tremila tessere a conferma del grande entusiasmo in città e in provincia dopo l'anno da protagonista e il ritorno in B per il club irpino. C'è l'attesa per il via dei lavori al "Partenio-Lombardi" che dovranno terminare entro metà luglio per poi garantirsi spazio e tempo in chiave omologazione con l'ok che dovrà arrivare nella prima decade di agosto per evitare un esordio in campionato per il ciclo di gare casalinghe lontano da Avellino. Si ragiona anche sulla capienza, oggi da novemila spettatori, sempre con il rebus Curva Nord.