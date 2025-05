Avellino: un centrocampista in uscita, sguardo attento sugli under La prospettiva nei primi giorni di off-season per i lupi

C'è ancora tanto da definire in Serie B con la fine dei playoff nel torneo cadetto e in Serie C e con il rebus playout con le date indicate per il 15 e il 20 giugno. Nel frattempo l'Avellino corre nel capitolo rinnovi con alcuni passaggi in uscita. Michele Rocca, protagonista nella seconda parte della stagione in Irpinia, dovrebbe salutare il club biancoverde. Sarà restyling minimo in mediana con la conferma di Marco Armellino da capitano, di Dimitrios Sounas e Luca Palmiero nell'attesa del recupero di Antonio De Cristofaro, che rimarrà lontano dai campi per altri mesi (il centrocampista è in fase di recupero dall'intervento per la ricostruzione del crociato dopo l'infortunio rimediato nel marzo scorso).

Il ds Aiello a Firenze per gli ultimi match della Primavera 1

Intanto il direttore sportivo di lupi, Mario Aiello, è a Firenze per l'epilogo del campionato Primavera 1 con l'opportunità di seguire dal vivo i migliori talenti delle under. L'interesse per alcune pedine, l'occasione per contatti diretti con gli altri ds: lavoro sottotraccia che per Aiello prosegue nella programmazione dal campo, ma non solo per la società. L'US Avellino attende il via dei lavori al “Partenio-Lombardi” per rispettare i tempi in chiave omologazione.